Последствия боев в дебальцевском котле показали на видео

WarGonzo / Telegram

В сети появилось видео, снятое разведчиками самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) после боев в районе города Дебальцево в феврале 2015 года. Ролик в среду, 21 февраля, публикует Telegram-канал WarGonzo.

На видео, в частности, запечатлена дорога к селу Логвиново. На местности видны многочисленные следы от разорвавшихся снарядов. Кроме того, на кадрах можно заметить несколько подбитых танков.

В декабре прошлого года в YouTube опубликовали видео, в котором показали разгромленную в ходе боев в дебальцевском котле украинскую бронетехнику. В ролике также продемонстрировали возведенные силовиками укрепления, окопы, брошенное оружие и боеприпасы.

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Дебальцевский котел — одно из наиболее крупных окружений украинских военнослужащих за время военной операции в Донбассе. Оно произошло в середине февраля 2015 года. По различным данным, в населенном пункте были блокированы от трех до восьми тысяч бойцов Вооруженных сил Украины.

По официальным данным Киева, в ходе операции погибли 66 военных, еще около 300 получили ранения. В Минобороны ДНР заявляли, что в Дебальцево, которое в настоящее время входит в состав самопровозглашенной республики, погибли более трех тысяч украинских силовиков.

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