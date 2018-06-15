Названы условия сохранения ЛНР в составе Украины

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) вернется в состав Украины, если Киев выполнит обязательства, предусмотренные минскими соглашениями. С таким заявлением в пятницу, 15 июня, в интервью РИА Новости выступил исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

«Практика показывает, что Украина полностью сбрасывает со счетов Донбасс. Им нужна только территория. И вся их деятельность, которая должна показывать их приверженность минским обязательствам, на деле доказывает прямо противоположное — полный отказ в гуманитарной сфере, блокирование тех же обменов [пленными], отказ от выплат пенсий», — сказал он.

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Отторжение территории от государства ведет либо к самостоятельному существованию этой территории, либо к ее присоединению к другим субъектам международного права, поведал Дейнего.

В то же время он отметил, что «если Украина найдет в себе силы изменить радикально, на 180 градусов, свой вектор и идти по пути реализации минских соглашений, в таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений».

«Речь идет об обретении некоторой степени самостоятельности в отношениях с государством, в составе которого мы остаемся, но как самостоятельный субъект, включенный в это государство», — подчеркнул Дейнего.

В таком случае разговор будет вестись относительно федеративного или конфедеративного устройства государства. «То есть самостоятельность наша прописана в комплексе мер [по реализации минских соглашений], мы ее задекларировали, и она закреплена. Получается, что самостоятельность в нашем случае неизбежна при любом развитии событий», — заключил он.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Второе минское соглашение) был согласован на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.

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