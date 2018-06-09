ДНР и ЛНР сформулировали общую цель

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) имеют перед собой общую задачу — занять территорию, которую они считают своей. Об в этом в интервью RT рассказал глава ДНР Александр Захарченко.

«Как только мы этого добьемся, мы будем думать дальше, как жить — самостоятельно или конфедерацией, может, это будет объединение или присоединение, и на каких условиях это все будет организовано», — рассказал он.

По словам Захарченко, республики всегда придут друг другу на помощь — у них общая политика и общие проблемы.

7 июня сообщалось, что ЛНР ввела импортные пошлины на пиво из соседней ДНР. «До 31.12.2018 ввозная таможенная пошлина на пиво солодовое, произведенное в Донецкой Народной Республике, взимается в размере пяти процентов от таможенной стоимости товара», — сказано в постановлении совета министров ЛНР.

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014-го по итогам прошедших референдумов о независимости. В апреле того же года Киев объявил о начале силовой антитеррористической операции против данных регионов. С начала мая 2018-го власти изменили формат операции в Донбассе, ее командование перешло вооруженным силам страны.

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