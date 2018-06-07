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ЛНР обложила пошлинами пиво из ДНР

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Самопровозглашенная Луганская народная республика ввела импортные пошлины на пиво из соседней самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом говорится в постановлении совета министров ЛНР.

«До 31.12.2018 ввозная таможенная пошлина на пиво солодовое, произведенное в Донецкой Народной Республике, взимается в размере пяти процентов от таможенной стоимости товара», — указано в документе.

Портал «Новости Донбасса» напоминает, что в апреле глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о практически полном снятии таможенных границ с подконтрольными ДНР районами в одностороннем порядке. По его словам, изменения не затронут подакцизный товар. Глава группировки также выразил надежду на принятие аналогичных мер со стороны ДНР.

В марте 2017 года украинские националисты заблокировали железные и автомобильные дороги, ведущие в самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду республик Донбасса.

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