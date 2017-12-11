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Украина подсчитала потери от блокады Донбасса

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Потери Украины от прекращения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса в 2017 году составили 1,8 миллиарда долларов. В 2018 году они прогнозируются на уровне 500 миллионов долларов. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщается на странице Национального банка страны в Facebook.

«Благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, которые в целом измеряются на уровне 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и 0,5 миллиарда долларов в 2018 году», — отмечается в сообщении.

Активность иностранных инвесторов на Украине сдерживается высокими коррупционными и юридическими рисками. В Нацбанке отмечают важность для Украины продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнения обязательств, так как в 2019-2020 годах Киев ждет пик выплаты по внешнему долгу.

В ноябре глава Минэкономики Украины Степан Кубив заявил, что страна потеряла около 15 миллиардов долларов из-за ухода с традиционных рынков, основным из которых был российский. По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, ВВП страны сократился на 16 процентов из-за «агрессии» России.

В марте 2017 года украинские националисты заблокировали железные и автомобильные дороги, ведущие в самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду республик Донбасса.

Общий государственный долг Украины за сентябрь вырос на 470 миллионов долларов и составил 77,03 миллиарда долларов.

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