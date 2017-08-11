Руководство ДНР задумало выпустить сотню автобусов «Донбасс»

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) до конца 2017 года выпустят около 100 автобусов собственной марки «Донбасс». Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил глава ДНР Александр Захарченко, передает Донецкое агентство новостей.

Презентация первых двух экземпляров машины состоялась также 11 августа. Захарченко отметил, что десять машин будут направлены в город Горловку.

Как напоминает агентство, глава ДНР анонсировал планы производства автобусов в самопровозглашенной республике в ноябре 2016 года. Сборка машин должна осуществляться на заводе «Донецкгормаш». В министерстве промышленности и торговли ДНР сообщили, что автобусы собираются на базе машин марки «ПАЗ», передает РИА Новости. Общую потребность в таких автобусах в Донецке оценили в 400 штук.

В начале марта стало известно, что власти ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Так в Донецке и Луганске отреагировали на торговую блокаду региона украинскими националистами, которую затем фактически поддержал Киев.