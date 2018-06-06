Названы потери российских добровольцев в Донбассе

Каждую неделю на территории Донецкой и Луганской областей Украины гибнут несколько россиян, принимающих участие в вооруженном конфликте в регионе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в интервью «Свободной прессе» рассказал бывший председатель Совета министров ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Видео доступно на YouTube (с 14:10).

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«Как руководитель Союза добровольцев я владею не всей статистикой по всем погибшим (...). Я прежде всего ориентируюсь на русских добровольцев, которых не очень много осталось на территории Донбасса, — в основном местные воюют. (...) У нас примерно получается один-два "двухсотых" (убитых — прим. «Ленты.ру») в неделю, которых надо вывозить, чтобы похоронить в России», — рассказал Бородай. Также он отметил, что вооруженные силы самопровозглашенных республик ежедневно теряют по два-три бойца убитыми.

Бородай подчеркнул, что говорит не об «отпускниках» (российских военнослужащих, взявших отпуск на время поездки в Донбасс — прим. «Ленты.ру»), а об обычных добровольцах. «Как правило, у них семьи бедные», — указал он, отвергнув, однако, мысль, что россияне едут воевать в Донбасс за деньги. «Потому что за те 15-20 тысяч [российских рублей], которые получают рядовые в корпусах республики, никто не полезет рисковать собственной жизнью, таких безумцев нет», — заявил Бородай, подчеркнув, что такие деньги можно заработать в любом российском регионе, не ставя свою жизнь под угрозу.

Также глава Союза добровольцев Донбасса отметил, что в регионе есть россияне, которые воюют «без передышки» с 2014 года. По его словам, основной добровольческий поток начал откатываться обратно после боев в Дебальцево в феврале 2015 года. «Потому что закончилась движуха такая основная. Ушла ситуация интенсивных боевых действий», — отметил Бородай.

Александр Бородай руководил правительством ДНР с мая по август 2014 года. До этого он работал PR-консультантом, возглавлял консалтинговое агентство «Социомастер».

Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в регионе. В ответ Россия постоянно указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

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