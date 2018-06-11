Украину заподозрили в желании сбить вертолет с делегатами из Евросоюза

Украинские силовики готовят провокацию в отношении делегации комитета Евросоюза по вопросам политической безопасности, которая должна посетить зону так называемой операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции, АТО) в Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, европейские делегаты приедут на Украину по приглашению президента страны Петра Порошенко. С 13 по 15 июня они должны посетить прифронтовые районы и Киев для изучения гуманитарной ситуации в Донбассе. Именно в это время, по данным министерства, украинские силовики планируют сбить вертолет с делегацией из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла», чтобы затем возложить всю ответственность за произошедшее на ДНР и ЛНР.

Как уточняет Telegram-канал Inside Donetsk, украинские спецслужбы якобы уже изъяли со складов вооружения 2-го десантного штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, дислоцирующейся в поселке Верхнеторецкое, ПЗРК «Игла» советского производства, который планируется использовать при атаке.

После публикации новости о готовящейся провокации сайт министерства подвергся DDoS-атаке, сообщили изданию «Новороссия» в пресс-службе ведомства. В настоящее время сайт недоступен, ведутся восстановительные работы.

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