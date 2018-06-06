Киев бросил иностранца на подготовку уничтожения руководства ДНР

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Хальдун Найеф Саил Харахшех

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержали гражданина Иордании, которого посчитали агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в среду, 6 июня, заявили представители министерства государственной безопасности ДНР, передает Донецкое агентство новостей.

Как отмечается, спецслужбами был задержан иорданец Хальдун Найеф Саил Харахшех 1986 года рождения. В ДНР указали, что мужчина был завербован Киевом в 2016 году, когда тот пересекал украинский контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Марьинка». В ходе общения представители СБУ, задержавшие Харахшеха, склонили его к сотрудничеству, шантажируя депортацией с территории Украины.

В Донецке сообщили, что Харахшех два года передавал СБУ информацию о расположении военнослужащих и техники самопровозглашенной республики. Кроме того, он вел видеосъемку стратегических объектов и осуществлял «закладки» оружия.

«Зимой 2018 года иностранец получил задание по осуществлению наблюдения за адресом проживания заместителя командующего оперативным командованием ДНР полковника Эдуарда Басурина», — отметили в Донецке. Передаваемая им информация «использовалась для подготовки покушения на жизнь Басурина».

В отношении иорданца было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», Харахшеху грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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