ДНР и ЛНР остались без выборов

Запланированные на ноябрь выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) будут перенесены на неопределенный срок. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает РБК.

Подобное решение руководство республик уже согласовало с Москвой. Близкий к Кремлю собеседник РБК рассказал, что на этот шаг власти пошли из-за целого ряда причин — отсутствия прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководства ДНР и ЛНР, рисков для переговоров по урегулированию конфликта и перспективы новых санкций.

Реальной подготовки к выборам в ДНР и ЛНР в течение последнего времени не было — Москва не давала прямых указаний об этом, кроме того, на этот процесс не были выделены деньги.

Близкий к властям ДНР источник РБК сообщил, что из Москвы в Донецк летом приехали социологи, занимавшиеся анализом настроений в республике. Срез общественного мнения «оказался очень неблагоприятным для нынешней команды», подчеркивает источник.

Информацию о переносе выборов подтвердили в совете министров ДНР. По словам собеседника «Интерфакса», среди причин переноса — как проблемы с финансированием, так и предстоящие в 2019 году выборы президента Украины, после которых подход Киева к реализации минских договоренностей может измениться. В правительстве ЛНР сообщили, что голосование может быть перенесено на 2019 год.

Формально решение о переносе выборов глав ДНР и ЛНР пока не оформлено. Окончательно оно может быть принято после очередной встречи контактной группы по Донбассу, которая пройдет в Минске 22 августа.

2 ноября 2014 года в ДНР и ЛНР проведены выборы глав республик и депутатов парламента. Главой ДНР был избран Александр Захарченко, возглавляющий республику и сегодня. На голосовании в ЛНР победил Игорь Плотницкий, в ноябре 2017 года ушедший в отставку по собственному желанию в связи с невозможностью исполнять обязанности по состоянию здоровья. Его сменил Леонид Пасечник, который пообещал продолжить прежний политический курс.

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