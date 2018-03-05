Украина решила добраться до бывшего главы ЛНР в России

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявила в розыск бывшего руководителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого, а также готовит запрос в Россию относительно появившейся информации о его задержании. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В ГПУ сообщили, что экс-глава ЛНР объявлен в розыск, кроме того, выдано разрешение на его задержание для доставки в суд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения.

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Издание «Апостроф» 5 марта сообщило, что Плотницкий в конце 2017 года был задержан в России и в течение двух недель давал показания на допросах в Москве. Источник «Апострофа» рассказал, что Плотницкий находится в российской столице, однако не может покидать пределы города. «Распространенная в СМИ информация о задержании Плотницкого будет проверена путем направления запроса о международно-правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации», — говорится в ответе ГПУ для «Радио Свобода».

В ноябре прошлого года Плотницкий ушел в отставку с поста главы ЛНР по собственному желанию в связи с невозможностью исполнять обязанности по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главы республики стал руководитель министерства государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник. Утром 23 ноября Плотницкий покинул Луганск и вечером того же дня прибыл в Москву.

За несколько дней до этого в ЛНР разгорелся конфликт между Плотницким и министром внутренних дел Игорем Корнетом, который отказался уходить в отставку. Так, 22 ноября неизвестные вооруженные люди захватили здание Генпрокуратуры республики, а до этого оцепили административные и правительственные здания.

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