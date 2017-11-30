На здании МВД ЛНР появился российский флаг

В Луганске на нескольких административных зданиях появились российские флаги. На это в четверг, 30 ноября, обратила внимание «Новая газета». На сайте издания опубликованы несколько фотографий.

Российские триколоры вывешены рядом с флагами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В частности, они были замечены на здании МВД ЛНР, а также на зданиях местной ГИБДД и отделения полиции.

По данным источников газеты, эта инициатива не обсуждалась с Москвой. Как пояснил источник в МВД ЛНР, триколоры были вывешены по приказу министра внутренних дел Игоря Корнета. Никаких политических заявлений о необходимости вхождения в состав России не делалось, отмечает «Новая газета».

Материалы по теме Луганский передел Что стоит за уходом Плотницкого с поста главы ЛНР

Ранее в ноябре Игорь Плотницкий ушел в отставку с поста главы ЛНР по собственному желанию в связи с невозможностью исполнять обязанности по состоянию здоровья. И.о. главы республики стал руководитель министерства государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник.

Утром 23 ноября Плотницкий покинул Луганск и вечером того же дня прибыл в Москву.

За несколько дней до этого в ЛНР разгорелся конфликт между Плотницким и Корнетом, который отказался уходить в отставку. Так, 22 ноября неизвестные вооруженные люди захватили здание Генпрокуратуры республики, а до этого оцепили административные и правительственные здания.