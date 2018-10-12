Порошенко приказал войскам в Донбассе стрелять из всего оружия

Президент Украины Петр Порошенко приказал руководителям силовой операции в Донбассе применять все имеющиеся силы и средства. Об этом сообщает Укринформ.

«Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению», — приводит издание слова Порошенко. «Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей», — сказал он.

Порошенко также заявил, что его требование — не отдавать ни одного клочка украинской земли, но и не понести потерь. «Армия должна воевать не числом, не большой кровью, а качеством и профессионализмом», — подчеркнул президент.

10 октября подразделения ВСУ провели зачистку и взяли под контроль один из населенных пунктов Волновахского района на юге Донецкой области, находившийся в «серой зоне». Силовики в рамках спецоперации продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны.

Операция объединенных сил в Донбассе под командованием ВСУ началась 30 апреля, сразу после окончания антитеррористической операции (АТО), начавшейся там в 2014 году после смены власти в Киеве.

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