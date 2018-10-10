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Украинская армия заняла новые позиции в Донбассе

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в вооруженном конфликте в Донбассе, провели зачистку и взяли под контроль один из населенных пунктов Волновахского района на юге Донецкой области, находившийся в «серой зоне». Об этом в Facebook сообщила пресс-служба операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе, АТО).

«Село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение четырех лет войны оставалось пустым», — заявили военные.

Также они указали, что силовики в рамках спецоперации продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) назвали заявления Киева выдумкой. «Ответственно заявляю, что наши военнослужащие остаются на своих позициях, продвижения противника на нашу территорию нет. Предполагаем, что это очередная "победа", придуманная украинским командованием. Непонятно, что это за населенный пункт, его название почему-то скрывают. Видео, якобы снятое на месте, больше напоминает постановочное», — сказал РИА Новости представитель управления народной милиции ДНР.

1 октября начальник пресс-центра ООС Вячеслав Петровский рассказал, что за полтора месяца украинские силовики взяли под контроль более 10 квадратных километров территории Донбасса. В ДНР заявили, что позиций не сдавали.

Операция объединенных сил в Донбассе под командованием ВСУ началась 30 апреля, сразу после окончания антитеррористической операции (АТО), начавшейся там в 2014 году после смены власти в Киеве.

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