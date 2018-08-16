Киев отчитался об успехах в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ), принимающие участие в конфликте в Донбассе, взяли под свой контроль территорию в 15 квадратных километров. Об этом в четверг, 16 августа, заявил командующий операцией объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе, АТО) генерал-лейтенант Сергей Наев, передает «Интерфакс».

«В ходе стабилизационных действий с начала проведения операции (30 апреля — прим. «Ленты.ру») нам удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения, должный уровень безопасности и стабильности во всех районах», — заверил генерал.

Наев подчеркнул, что вернуть контроль над территорией ВСУ позволило оборудование линии обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях. «Это с учетом населенных пунктов», — заметил он.

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За четыре неполных месяца ВСУ задержали в Донбассе 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям. По словам генерала, они воюют на стороне «российских оккупационных войск» (таковыми в Киеве считаются сторонники самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — прим. «Ленты.ру»). «Часть из них уже задержали на территории Украины и привлекли к ответственности, еще часть — окончательно обезвредили», — поведал он.

Кроме того, командующий ООС рассказал об уменьшении количества блокпостов на территориях Донецкой и Луганской областей и уничтожении в регионе более 64 тысяч взрывоопасных предметов. «В достаточно сжатые сроки мы смогли дать людям уверенность в том, что достижение мира на Донбассе вполне реально, и эта реальность наступит очень скоро», — подытожил генерал.

Операция объединенных сил в Донбассе под командованием Вооруженных сил Украины началась 30 апреля, сразу по окончании антитеррористической операции, начавшейся в 2014 году после смены власти в Киеве.

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