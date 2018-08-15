Киев повысил боеготовность реактивной артиллерии в Донбассе

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Командование операции объединенных сил (ООС, пришла на смену антитеррористической операции, АТО) в Донецкой и Луганской областях Украины отдало приказ о повышении боеготовности систем реактивной артиллерии. Об этом в среду, 15 августа, сообщается на странице пресс-службы ООС в Facebook.

«По распоряжению командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева проводятся мероприятия по повышению боевой готовности и слаженности подразделений реактивной артиллерии. В частности, расчетов РСЗО "Ураган". Во время полевых тренировок батарея занимала огневые позиции, отрабатывала работу по целям и отходила с огневых позиций», — сообщили военные.

Отмечается, что экипажи боевых машин с поставленными задачами справились на отлично и готовы выполнять задачи по назначению.

Операция объединенных сил в Донбассе под командованием Вооруженных сил Украины началась 30 апреля, сразу по окончании антитеррористической операции, начавшейся в 2014 году после смены власти в Киеве.

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