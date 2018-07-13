Украина занялась «идеологической деоккупацией» Донбасса

Украина перешла к «идеологической деоккупации» неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей. Об этом в интервью «Высокому замку» рассказал командующий операцией объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Сергей Наев.

Наев сообщил, что общается с руководителями СМИ «относительно их влияния» на территории, которая не контролируется из Киева. «Кроме того, сейчас в состав Вооруженных сил из Государственной службы связи и защиты информации передали оборудование, которое глушит телевидение со стороны временно оккупированных территорий», — поведал он.

«Лучший способ влиять на сознание местного населения — это демонстрировать эффективную работу власти, чтобы люди видели, что жизнь улучшается, чтобы они могли сравнивать», — добавил Наев.

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Также военный полагает, что президенту России Владимиру Путину не выгодна широкомасштабная война в Донбассе. «Его цель — оставить Украину в сфере своего влияния. Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке», — считает Наев.

«Но сам Путин не осознает, какой катастрофическую ошибку допустил: собственными руками целую нацию сделал своими злейшими врагами, врагами российского государства. Украинский народ, помня, какие жертвы принесла ему эта война, никогда не простит этого и будет мстить. Путин невольно сплотил и закалил украинскую нацию», — рассказал он.

Также командующий ООС поделился своими соображениями относительно сроков окончания вооруженного конфликта в Донбассе. «Считаю, есть немалые шансы, что война может закончиться быстро», — заявил Наев.

Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в регионе. В ответ Россия постоянно указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

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