Киев задумался о наступлении в Донбассе после завершения АТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать наступление на позиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после намеченного на 30 апреля завершения антитеррористической операции (АТО). Об этом в интервью «Би-би-си Украина» рассказал министр обороны страны Степан Полторак.

Отвечая на вопрос об изменении численного состава украинских военных в Донбассе, Полторак заявил, что «все зависит от обстановки». «Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, достаточно того количества, которое сегодня есть. Если ситуация осложнится или будет принято решение об освобождении территории, тогда, конечно, и количество личного состава необходимо увеличить», — уточнил он.

Материалы по теме Свернули: Украина прекращает АТО в Донбассе Бойцы ДНР и ЛНР останутся сепаратистами, а война продолжится

Министр подтвердил, что в конце апреля формат силовой операции в Донбассе будет изменен: «30 апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к операции Объединенных сил во главе с командующим и объединенным штабом».

По его словам, министерство обороны уже подготовило «органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях». «Были проведены учения, и буквально во время разговора с вами осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена», — добавил Полторак.

Министр подчеркнул, что командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны — ВСУ, Службы безопасности Украины, полиции, Национальной гвардии и пограничников. Он должен «освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины», заявил Полторак.

Дату завершения АТО в Донбассе 13 апреля огласил президент Украины Петр Порошенко. Изменение формата операции «кардинально меняет организацию управления военной структурой», подчеркивал украинский лидер.

В марте Порошенко назначил на должность командующего операцией объединенных сил в Донецкой и Луганской областях страны заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Украинский президент подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей. При этом на этапе рассмотрения документа в Верховной Раде была отвергнута поправка, согласно которой Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики получили бы статус террористических организаций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!