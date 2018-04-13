Дату завершения АТО в Донбассе вновь перенесли

Антитеррористическая операция (АТО) в Донецкой и Луганской областях Украины будет завершена 30 апреля. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, его слова приводит пресс-служба украинского лидера.

«Формат должен измениться 30 апреля. Это кардинально меняет организацию управления военной структурой», — подчеркнул Порошенко.

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Украинский лидер напомнил, что руководство АТО сейчас осуществляет Служба безопасности Украины (СБУ), а после начала операции объединенных сил руководство перейдет к Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы военные более эффективно противостояли не только «вооруженной агрессии», но и «диверсионным группам».

«В ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию, а части и подразделения Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и другие силовые органы переходят в подчинение Вооруженным силам Украины», — добавил он.

Ранее Порошенко заявлял, что АТО будет переформатирована в мае 2018 года в связи с «резким ростом угрозы» на востоке страны.

В марте Порошенко назначил на должность командующего операцией объединенных сил в Донецкой и Луганской областях страны заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Украинский президент подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей. При этом на этапе рассмотрения документа в Верховной Раде была отвергнута поправка, согласно которой Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики получали бы статус террористических организаций.

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