Киев отчитался о новых успехах в Донбассе

Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось вернуть под контроль Киева часть территории в Донбассе. Об этом «Обозревателю» сообщил начальник пресс-центра операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе, АТО) Вячеслав Петровский.

По его словам, после заявления командующего операцией Сергея Наева о том, что с начала операции 30 апреля украинские военные взяли под контроль территорию в 15 квадратных километров, эта площадь увеличилась.

«Мы увеличили полосу безопасности более чем на 10 квадратных километров», — поведал Петровский. Других подробностей в беседе с изданием он не привел.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) прокомментировали слова Петровского. «Мы позиции не сдавали, подразделения остаются там, где и были. О занятии каких территорий ведет речь украинская сторона, непонятно. Скорее всего, это очередная сказка украинского командования о фейковых победах для поднятия боевого духа и для зарабатывания очередных званий», — сообщил РИА Новости представитель оперативного командования республики.

Операция объединенных сил в Донбассе под командованием ВСУ началась 30 апреля, сразу после окончания антитеррористической операции (АТО), начавшейся там в 2014 году после смены власти в Киеве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!