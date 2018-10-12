Кремль отреагировал на приказ Порошенко стрелять в Донбассе из любого оружия

Активные действия киевских силовиков в Донбассе будут нарушением минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новый приказ украинского лидера Петра Порошенко касаемо зоны вооруженного конфликта. Об этом сообщает РБК в пятницу, 12 октября.

«Подобные шаги увеличат напряженность [в регионе]», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, поэтому может только выразить сожаление из-за решений киевских властей.

Накануне Петр Порошенко приказал руководителям операции Объединенных сил в Донбассе применять в качестве ответного огня все имеющиеся в их распоряжении силы и средства для сохранения жизни украинских военных. Он также призвал военнослужащих не отдавать «ни одного клочка украинской земли», но при этом избежать потерь.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году сразу после событий Евромайдана — протестных акций, которые завершились государственным переворотом. Киев неоднократно обвинял Москву в активной поддержке неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а в феврале 2018 года официально закрепил за Россией статус «страны-агрессора» в законе о реинтеграции Донбасса. Москва отрицает все обвинения, считая их бездоказательными.

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