Украина захотела вернуть Донбасс с помощью НАТО

Украинское руководство хочет привлечь НАТО для возвращения контроля над Донбассом. Об этом в комментарии РИА Новости заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

«Они считают, что если на территории Украины будет база НАТО и даже не одна, то это обеспечит им безопасность, а также поможет ввести войска в Донбасс. То есть, они хотят обеспечить свой тыл чужими руками. В этом и была идея миротворцев, чтобы их руками вернуть контроль над Донбассом», — объяснил Суздальцев. Эксперт добавил, что украинская власть не пойдет на самостоятельное военное решение конфликта, поскольку армия страны не готова к прямому столкновению с ополченцами Донецкой и Луганской народных республик.

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Так он отреагировал на внесение украинским президентом Петром Порошенко законопроекта о поправках к Конституции, которые бы закрепили курс Украины на вступление в НАТО и ЕС. 3 сентября, министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил о возможности размещения военных баз НАТО на Украине непосредственно перед вступлением страны в Альянс.

В августе этого года на Украине уже озвучивали идею привлечения НАТО к противостоянию с Россией. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука предложил обратиться в НАТО для организации морского конвоя в Азовском море. Такой шаг, по замыслу Туки, стал бы ответом на увеличившееся количество досмотров украинских кораблей российскими пограничниками.

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