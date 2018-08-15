Киев задумал позвать НАТО в Азовское море

Власти Украины могут обратиться в Совет Безопасности ООН или в НАТО с просьбой предоставить морской военный конвой для судов в Азовском море. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Видео доступно на YouTube (с 20:27).

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«Теоретически можно рассматривать две версии. Первая — обращение в Совет Безопасности ООН с просьбой о морском конвое Организации Объединенных Наций. Вторая версия, которая, с моей точки зрения, менее вероятная, — применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море», — указал Тука.

Он подчеркнул, что сам бы не стал рассчитывать на помощь вооруженных сил НАТО Киеву.

Ситуация в Азовском регионе обострилась после открытия Крымского моста. Украинские официальные лица заявляли об усилении своей группировки в акватории Азовского моря. 2 июля главком ВМС Украины сообщил, что в ближайшее время флот страны может пополниться бронекатерами с «неожиданным оснащением». Также украинские пограничники регулярно задерживают российские суда.

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