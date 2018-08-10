Украинцам пообещали военно-экономическую блокаду Азовского моря

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Россия рассматривает Азово-Черноморский регион в качестве важного плацдарма для своей дальнейшей экспансии. Его слова приводит сайт СНБО.

Заявление Турчинов сделал во время инспекции организации береговой обороны и защиты побережья Азовского моря. По его словам, Россия грубо нарушает международное морское право в регионе. Нарушения, по мнению секретаря СНБО Украины, заключаются в «незаконной постройке» Крымского моста и увеличении количества задержаний российскими военными моряками украинских судов. «Мы видим попытки России фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины», — подчеркнул Турчинов.

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Наиболее опасным направлением, по мнению секретаря СНБО, является мариупольское. Там «не исключается проведение врагом (Россией — прим. «Ленты.ру») как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья». Турчинов обращает внимание на стабильно высокое количество обстрелов и провокаций на этом участке фронта.

Турчинов не первый раз выступает с резким заявлением в адрес России. В июне он заявил, что Украина должна создать стратегическое оружие для сдерживания «российской агрессии». По его словам, никто не сможет помешать Украине реализовать эту инициативу.

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Ранее о планах России захватить Мариуполь заявлял украинский президент Петр Порошенко. Во время посещения международных военных учений «Си Бриз-2018» в июле он рассказал о намерении РФ заблокировать Украину в Азовском море и, возможно, атаковать Мариуполь.

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