Порошенко рассказал о планах России атаковать Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия может атаковать Мариуполь и другие порты на Азовском море. Об этом он сообщил во время посещения военных учений «Си Бриз-2018», передает пресс-служба украинского президента.

Порошенко отметил, что в последнее время Россия увеличила количество досмотров судов, направляющихся в украинские порты Азовского моря. «Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено — осуществить военную операцию атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря», — пояснил президент.

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По его словам, военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе после присоединения Крыма к России является крайне напряженной. «Впервые там (в Крыму — прим. «Ленты.ру») размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы. Мы видим состав Черноморского флота России, который незаконно находится в аннексированном украинском Севастополе, усиленный подводными лодками и новыми военными кораблями», — уточнил украинский президент.

Он также подчеркнул, что в этих условиях сотрудничество со странами НАТО и повышение боеготовности ВМС являются приоритетом для Украины.

После открытия Крымского моста ситуация в регионе обострилась. Украинские официальные лица заявляли об усилении своей группировки в акватории Азовского моря. 2 июля главком ВМС Украины сообщил, что в ближайшее время флот страны может пополниться бронекатерами с «неожиданным» оснащением.

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При этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука признал, что Украина беспомощна перед Россией в Азовском море. «У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете», — пояснил он.

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