Появилась запись выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО

В сети появилась запись выступления президента Украины Петра Порошенко в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в практически пустом зале. Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале Североатлантического альянса.

Порошенко начал со слов благодарности за возможность выступить на саммите.

«Это абсолютно четкое признание того, что Украина — важный элемент евроатлантической безопасности», — сказал он. Глава Украины добавил, что надеется на последующее сотрудничество с альянсом в борьбе с «российской агрессией» и что не поддержит ни один общеевропейский проект с участием России.

Ранее пользователи сети бурно отреагировали на снимок, который был сделан во время выступления Порошенко и опубликован редактором украинского издания «Таймер» Юрий Ткачев. Снимок он сопроводил подписью: «Украина-НАТО: Ваше мнение очень важно для нас». Некоторые посчитали, что на этом кадре запечатлена репетиция выступления, а другие решили, что все ушли на обед.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!