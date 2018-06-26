Порошенко пригласили на саммит НАТО

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 26 июня, провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте пресс-службы украинского лидера.

«Президент выразил благодарность НАТО за последовательную и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии российской агрессии», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы подготовки к участию Киева в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля. «Йенс Столтенберг пригласил президента Украины принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также встрече высокого уровня стран-участниц и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане», — указывает пресс-служба украинского лидера.

В сентябре 2017 года специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что эта страна не готова к вступлению в НАТО. У Грузии, подчеркнул Волкер, шансов присоединиться к Североатлантическому альянсу гораздо больше. «Я имею в виду прозрачность, тот вклад, который Грузия внесла в глобальную безопасность, реформы в сфере обороны, борьбу с коррупцией и так далее, однако не думаю, что сегодня кто-то скажет в НАТО, что мы готовы принять Грузию», — пояснил он.

В том же месяце Порошенко заявил, что историческое призвание страны — стать восточным рубежом европейской цивилизации. По его словам, Киев будет двигаться к полноправному членству в Европейском союзе и НАТО.

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