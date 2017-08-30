Киев возмутился отказом Юнкера считать Украину частью Евросоюза и НАТО

Представитель Киева при Евросоюзе Николай Точицкий потребовал от Европейской комиссии (ЕК) разъяснений в связи с высказываниями главы ЕК Жана-Клода Юнкера о том, что Украина не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО. Об этом в среду, 30 августа, сообщает УНИАН.

«Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жана-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе», — сказал украинский дипломат.

Точицкий возмутился тем, что, по его словам, «слова президента ЕК были широко использованы в первую очередь для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса».

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Днем ранее Юнкер в ходе выступления перед послами ЕС заявил, что Украина не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО. «Я видел, что мой друг Порошенко (президент Украины Петр Порошенко — прим. «Ленты.ру») несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать», — отметил Юнкер.

28 августа Порошенко выразил уверенность, что страна получит членство в ЕС и НАТО. В феврале украинский президент подтвердил намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в Североатлантический альянс. В декабре 2015-го он уже называл членство Украины в Евросоюзе и НАТО главной целью Киева.