На Украине нашли объяснение невозможности вступить в НАТО

Украина не может вступить в НАТО, потому что отстает по некоторым гражданским параметрам. Об этом в эфире телеканала NewsOne сказал бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко.

«Для того чтобы вступить в НАТО, нужно, простыми словами, сдать экзамены. Экзамены эти преимущественно по гражданским вопросам. Это вопросы справедливого правосудия, нормальных выборов, прозрачности бюджетных финансов, противодействия коррупции и так далее. Вот по всем этим гражданским вещам мы отстаем», — пояснил он.

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При этом экс-министр похвалил украинскую армию. «Если бы оценивали готовность к вступлению по параметрам армии — мы давно уже были бы там. Украинскую армию воспринимают с уважением, независимо от того, какие отношения были с президентами. Был непростой период во время [Леонида] Кучмы, [Виктора] Януковича, но военное сотрудничество шло конструктивно и по восходящей: взаимосовместимость, готовность к общим действиям, обмен, совместные учения и военные операции. Украина принимала участие во всех военных операциях НАТО в Европе, Африке и Азии», — заявил он.

В сентябре 2017 года специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что эта страна не готова к вступлению в НАТО. У Грузии, подчеркнул Волкер, шансов присоединиться к Североатлантическому альянсу гораздо больше: «Я имею в виду прозрачность, тот вклад, который Грузия внесла в глобальную безопасность, реформы в сфере обороны, борьбу с коррупцией и так далее, однако не думаю, что сегодня кто-то скажет в НАТО, что мы готовы принять Грузию».

В том же месяце президент Украины Петр Порошенко заявил, что историческое призвание страны — стать восточным рубежом европейской цивилизации. По его словам, Киев будет двигаться к полноправному членству в ЕС и НАТО.

Порошенко в начале прошлого года подтвердил намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в Североатлантический альянс. В декабре 2015-го он называл членство в Евросоюзе и НАТО главной целью Киева.

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