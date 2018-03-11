В США заявили о неготовности Украины вступить в НАТО

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины посол Курт Волкер заявил, что Киев не готов к вступлению в НАТО. Об этом дипломат рассказал в Брюсселе собственному корреспонденту агентства УНИАН.

Он убежден, что Украина должна была получить План действий по членству в альянсе (ПДЧ) еще на саммите в Бухаресте в 2008 году.

«США выступали за предоставление ПДЧ для Украины и Грузии, что было правильно, и что должно было быть сделано, потому что ПДЧ не является гарантией членства. Это — инструмент, путь помочь стране подготовиться, чтобы она стала надежным кандидатом позже», — пояснил Волкер, отвечая на вопрос, не было ли ошибкой предоставить Киеву слишком расплывчатую перспективу вступления в НАТО.

По его словам, с того времени ни Украина, ни Грузия не смогли подготовиться к этой процедуре.

10 марта сообщалось, что Украина стала страной-аспирантом НАТО. Обретение данного статуса означает, что государство официально задекларировало свой интерес в присоединении к альянсу и получает приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с этим реформ.

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