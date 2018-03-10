Украина стала страной-аспирантом НАТО

НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе, который свидетельствует о декларации Киевом своего стремления к членству в организации. Информация об этом появилась на сайте НАТО.

«В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, Македония и Украина», — говорится в публикации.

Обретение данного статуса означает, что государство официально задекларировало свой интерес в присоединении к альянсу и получает приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с этим реформ.

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Также представители альянса напомнили, что «дверь НАТО остается открытой для любой страны Европы, находящейся в состоянии взять на себя обязательства члена организации и вносить вклад в безопасность в евроатлантическом регионе».

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко подчеркнула, что подобное действие символизирует постепенное движение Украины к полноценному членству в альянсе.

В сентябре 2017 года специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что эта страна не готова к вступлению в НАТО. У Грузии, как подчеркнул дипломат, шансов присоединиться к Североатлантическому альянсу гораздо больше.

В том же месяце президент Украины Петр Порошенко заявил, что историческое призвание страны — стать восточным рубежом европейской цивилизации. По его словам, Киев будет двигаться к полноправному членству в ЕС и НАТО.

Порошенко в начале прошлого года подтвердил намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в Североатлантический альянс. В декабре 2015-го он называл членство в Евросоюзе и НАТО главной целью Киева.

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