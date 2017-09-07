Порошенко допустил возможность проведения в стране референдума о членстве в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, возможно, инициирует референдум о вступлении страны в НАТО и Евросоюз. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает «Корреспондент».

«Я не исключаю, что инициирую в положенное время соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа», — отметил глава государства, обращаясь к депутатам Верховной Рады.

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В конце августа глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в ходе выступления перед послами ЕС заявил, что Украина не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО. «Я видел, что мой друг [Петр] Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать», — отметил Юнкер.

Ранее в том же месяце украинский президент выразил уверенность, что страна получит членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. В декабре 2015-го Порошенко уже называл членство Украины в Евросоюзе и НАТО главной целью Киева.