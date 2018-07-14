В сети осмеяли Порошенко за выступление перед пустым залом на саммите НАТО

Пользователи сети бурно отреагировали на снимок, который был сделан во время выступления украинского президента Петра Порошенко на саммите НАТО. Фотографию на своей странице в Facebook опубликовал редактор украинского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Совместный брифинг с генсеком организации Йенсом Столтенбергом прошел в Брюсселе.

Материалы по теме Проблемный член Что мешает Украине вступить в НАТО

Снимок он сопроводил подписью: Украина-НАТО: "Ваше мнение очень важно для нас.На фото видно, что зал, где идет выступление, практически пуст.

В комментариях пользователи высказали несколько предположений, почему в зале так мало людей. Некоторые посчитали, что на этом кадре запечатлена репетиция выступления, а другие решили, что все журналисты ушли на обед.

В пятницу, 13 июля, комментируя итоги визита в Брюссель, Порошенко объявил, что никто не сможет препятствовать курсу Украины на членство в НАТО. Он отметил, что Киев «постоянно приближается к членству в НАТО» и никто его «не остановит».

Украина отказалась от своего внеблокового статуса в декабре 2014 года. В июне 2017 года Киев назвал внешнеполитическим приоритетом вступление в НАТО. Однако в марте этого года спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины заявил, что страна не готова к вступлению в НАТО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!