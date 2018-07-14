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В сети осмеяли Порошенко за выступление перед пустым залом на саммите НАТО

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Пользователи сети бурно отреагировали на снимок, который был сделан во время выступления украинского президента Петра Порошенко на саммите НАТО. Фотографию на своей странице в Facebook опубликовал редактор украинского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Совместный брифинг с генсеком организации Йенсом Столтенбергом прошел в Брюсселе.

Снимок он сопроводил подписью: Украина-НАТО: "Ваше мнение очень важно для нас.На фото видно, что зал, где идет выступление, практически пуст.

В комментариях пользователи высказали несколько предположений, почему в зале так мало людей. Некоторые посчитали, что на этом кадре запечатлена репетиция выступления, а другие решили, что все журналисты ушли на обед.

В пятницу, 13 июля, комментируя итоги визита в Брюссель, Порошенко объявил, что никто не сможет препятствовать курсу Украины на членство в НАТО. Он отметил, что Киев «постоянно приближается к членству в НАТО» и никто его «не остановит».

Украина отказалась от своего внеблокового статуса в декабре 2014 года. В июне 2017 года Киев назвал внешнеполитическим приоритетом вступление в НАТО. Однако в марте этого года спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины заявил, что страна не готова к вступлению в НАТО.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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