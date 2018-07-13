Порошенко пригрозил препятствующим вступлению Украины в НАТО

Никто не сможет препятствовать курсу Украины на членство в НАТО. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, комментируя итоги визита в Брюссель и участия в саммите НАТО, передает ТАСС.

«Кто будет разговаривать с нами языком шантажа, окажется сам в изоляции», — ответил украинский лидер, комментируя вопрос о позиции Венгрии, которая заявила о намерении блокировать интеграцию страны в НАТО из-за принятого языкового закона в стране. По его словам, Украина будет защищать свои национальные интересы.

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«Никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО ни извне, я имею в виду Россию, ни внутри "пятая колонна", ни в самом НАТО», — подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что Киев «постоянно приближается к членству в НАТО» и никто его «не остановит». «Двери открыты, поддержка обязывающая, и это дает нам значительные перспективы», — заключил он.

Украина отказалась от внеблокового статуса в декабре 2014 года. В июне 2017 года Киев назвал внешнеполитическим приоритетом вступление в НАТО. Однако в марте этого года спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины заявил, что страна не готова к вступлению в альянс.

В сентябре 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет преподавания на любом языке, кроме украинского. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

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