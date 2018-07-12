Порошенко посоветовали прекратить играть в пиар и поучиться у Трампа

Президенту Украины Петру Порошенко, несмотря на все возражения, надо выстраивать отношения с Россией. Об этом заявил народный депутат Нестор Шуфрич в эфире программы «Большой вечер» на телеканале NewsOne.

«Петру Порошенко я бы сегодня посоветовал все-таки научиться у Трампа. Несмотря на все возражения, он выстраивает свои прямые отношения с руководством Российской Федерации, и я рекомендовал бы Порошенко не играть в пиар», — отметил Шуфрич.

Он добавил, что украинскому президенту будет полезно увидеть ненавистные взгляды европейских коллег, которые ждут смены власти на Украине. По словам Шуфрича, президентом Украины должен быть человек, который сможет продвигать и защищать национальные интересы страны.

Ранее Петр Порошенко заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина станет очередным подтверждением того, что сейчас Украина находится на острие европейской и мировой политики.

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