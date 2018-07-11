Порошенко увидел в хорватских футболистах настоящих друзей

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна всегда готова поддержать настоящих друзей. Так он прокомментировал видео хорватского футболиста Огнена Вукоевича и действующего защитника сборной страны Домагоя Виды, на котором последний кричит: «Слава Украине!»

Порошенко напомнил, что история отношений между украинцами и хорватами «уходит корнями в глубину веков». По его словам, хорваты знают как никто другой чего стоит поддержка в дни тяжелого противостояния.

После победы хорватов в четвертьфинальном матче против сборной России появилось видео, на котором Вида вместе с Вукоевичем произносит слова «Слава Украине!». Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрела инцидент: Виде было вынесено предупреждение, а Вукоевич был отстранен Хорватским футбольным союзом от ЧМ-2018.

10 июля стало известно, что Федерация футбола Украины готова компенсировать штраф, наложенный на Вукоевича дисциплинарным комитетом ФИФА в размере 15 тысяч швейцарских франков. Вукоевич отказался от помощи.

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