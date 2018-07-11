Бразильский футболист поддержал славящего Украину хорвата

Бывший нападающий украинского клуба «Днепр» Матеус поддержал хорватов Огнена Вукоевича и Домагоя Виду, которые записали видео со словами «Слава Украине» после матча 1/4 финала чемпионата мира между командами России и Хорватии. Об этом сообщает sport.ua.

Бразильский футболист опубликовал видеоролик в поддержку хорватов. «Давай, давай, Хорватия! Слава Украине! Удачи!» — сказал он. На публикации спортсмен оставил два флага — украинский и хорватский.

После победы хорватов в четвертьфинальном матче против сборной России появилось видео, на котором Вида вместе с Вукоевичем произносит слова «Слава Украине!». Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрела инцидент: Виде было вынесено предупреждение, а Вукоевич был отстранен Хорватским футбольным союзом от ЧМ-2018.

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