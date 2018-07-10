Бывший футболист сборной России пожелал хорватам скорейшего вылета

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию вокруг сборной Хорватии в преддверии полуфинальных матчей чемпионата мира-2018. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

«Хочется, чтобы уже побыстрее хорваты уехали из нашей страны. Потому что слишком много грязи в связи с их последними успехами в футболе. Пошла какая-то грязная политика, пропаганда, которой не место в большом футболе и не место в России», — отметил Нигматуллин.

После победы хорватов в четвертьфинальном матче против сборной России появилось видео, на котором защитник балканской команды Домагой Вида вместе с тренером Огненом Вукоевичем произносит «Слава Украине!» Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрела инцидент. Дисциплинарный комитет ФИФА ограничился предупреждением Виды. Вукоевич в свою очередь решением Хорватского футбольного союза был отчислен из заявки сборной Хорватии. Кроме того, бывшему игроку сборной Хорватии предстоит выплатить ФИФА штраф в размере 15 тысяч франков.

11 июля хорваты сыграют в полуфинале чемпионата мира с англичанами. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

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