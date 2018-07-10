Бывший премьер Украины обвинил хорватского футболиста в русофобии

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров осудил действия защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, записавшего видео со словами «Слава Украине!». Об этом сообщает НСН.

«Болел ли я за сборную России? Да, болел. Хорваты играли грубо. Что касается выходки: кричать бандеровские лозунги — не самый лучший способ. Этот деятель играл в киевском "Динамо", видимо, там "подхватил" все это. Русофобия в Хорватии — дело традиционное. Связано это с поддержкой Сербии Российской Федерацией», — заявил Азаров.

Он добавил, что спорт не лучшее место для политики, и поддержал Международную федерацию футбола (ФИФА), которая вынесла футболисту предупреждение за неспортивное поведение.

7 июля Вида записал видео, на котором вместе с тренером Огненом Вукоевичем поприветствовал Украину. Позже хорватский футболист назвал видеозапись шуткой и объяснил, что послание было адресовано его друзьям из киевского «Динамо», где он играл с 2013 по 2017 год.

Сборная России уступила хорватам в матче 1/4 финала чемпионата мира в серии пенальти — 3:4. Соперником Хорватии по полуфиналу станет команда Англии. Встреча состоится 11 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 продлится до 15 июля.

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