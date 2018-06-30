Украина признала беспомощность перед Россией в Азовском море

Украина ничего не может противопоставить российскому флоту в Азовском море, заявил замминистра страны по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука. В эфире телеканала ZIK он заявил, что в этой акватории Киев может показать Москве только «дулю», передает РИА Новости.

«У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту», — ответил он на призыв председателя организации «Правое дело» Дмитрия Снегирева применить против российских военных некие «современные разработки ВПК».

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В начале июня пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины полковник Олег Слободян тоже высказывался на этот счет. Он говорил, что украинским пограничникам в Азовском море не хватает техники и ресурсов для противостояния России.

4 июня Киев объявил о закрытии до осени нескольких районов Азовского моря по заявке Вооруженных сил Украины. В ответ на это глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предупредил о праве республики открывать огонь в случае возникновения угрозы со стороны украинских военных и заявил о наличии реактивных систем залпового огня «Чебурашка» морского базирования.

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