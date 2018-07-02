Главком ВМС Украины пообещал «неожиданность» российскому флоту

Украинский флот в ближайшее время может пополниться бронекатерами с «неожиданным» оснащением. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

Он сообщил, что украинский флот обладает шестью малыми бронированными артиллерийскими катерами проекта 58155 (типа «Гюрза-М»). Воронченко признал, что этого количества недостаточно, чтобы говорить о наличии у Киева так называемого москитного флота.

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По его словам, эти катера эффективны в прибрежной зоне — охране коммуникаций, инфраструктуры портов, гаваней, устьев рек и лиманов. «Ну и для Азовского моря они — подходящий вариант, поскольку имеют малую осадку», — заметил Воронченко.

«Пока без подробностей, но производителю бронекатеров я предложил несколько идей относительно дополнительного оснащения. Противник столкнется с неожиданностью», — улыбнулся вице-адмирал.

Также он рассказал, что в ближайшее время украинский флот получит десантно-штурмовые катера типа «Кентавр». «Вскоре два "Кентавра" будут спущены на воду. Удачные, считаю, катера, их отдельные характеристики превышают аналогичные "Рапторы", которыми вооружен российский ВМФ», — полагает Воронченко.

1 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский флот вернется в Севастополь. «Верю, что государственный флаг Украины на наших кораблях снова будет поднят в бухтах Севастополя», — написал украинский лидер и поблагодарил моряков за верность воинскому долгу.

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