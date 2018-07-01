Порошенко пообещал вернуть украинский флот в Севастополь

Президент Украины Петр Порошенко, поздравляя моряков с днем ВМС, вновь затронул тему украинского флота в Севастополе. Поздравление опубликовано на странице главы государства в Facebook.

«Верю, что государственный флаг Украины на наших кораблях снова будет поднят в бухтах Севастополя», — написал Порошенко и поблагодарил моряков за верность воинскому долгу.

К поздравлениям присоединился премьер-министр Владимир Гройсман. «Спасибо мужественным воинам, которые защищают наши морские рубежи. С Днем Военно-морских сил Украины!» — цитирует его Korrespondent.net.

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Силовая смена власти на Украине зимой 2014 года и ряд действий новых властей в Киеве вызвали резкий всплеск политической активности в Крыму. Крым объявил о своей независимости от Украины и желании вступить в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года. Официальный Киев правомочность проведения референдума не признал.

Севастополь по итогам референдума также стал частью России. В настоящее время основная часть украинского флота базируется в Одессе.

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