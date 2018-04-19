Порошенко успел нажиться на флоте Украины

Президент Украины Петр Порошенко заставил правительство строить корабли на своем заводе в то время, когда занимал должность министра экономического развития. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Ильин на допросе по делу бывшего президента Виктора Януковича, передает УНИАН.

Бывший глава Генштаба упомянул программу кораблестроения для ВМС Украины, запущенную в 2011-м. Первым ее проектом стал корвет «Владимир Великий». На следующий год началось строительство бронированных катеров типа «Гюрза-М», которые были приняты на вооружение только в 2016-м.

Ильин подчеркнул, что катера собирались строить на Черноморском судостроительном заводе после оценки всех профильных предприятий страны. «Но был маленький нюанс. Министром экономического развития этот заказ был заблокирован. Установили причину — было требование разместить заказ на "Ленинской Кузне" (после декоммунизации называется «Кузница на Рыбальском» — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил он. Порошенко опосредованно владеет указанным предприятием.

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На допросе Ильин добавил, что с 2010 года финансирование вооруженных сил было увеличено на 80 процентов. Стоимость госконтракта на строительство катеров «Гюрза-М» не уточняется.

Бывший глава Генштаба ВСУ занимал свой пост с 2012 по 2014 год. Порошенко занимал должность министра экономического развития и торговли в кабмине при президентстве Виктора Януковича с марта по декабрь 2012-го.

Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. В отношении бывшего главы государства на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и дело о госизмене. Он объявлен в розыск, его имущество на территории страны арестовано.

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