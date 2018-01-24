Порошенко обвинили в утайке информации о владении немецким заводом

Президент Украины Петр Порошенко является бенефициаром завода по производству крахмала, находящегося в городе Эльстерауэ на востоке Германии. При этом он не указал себя в качестве совладельца предприятия, как того требуют немецкие законы, сообщает Deutsche Welle.

Формально компания «Интерстарч Украина» владеет менее чем 25 процентами Interstarch GmbH, управляющей заводом. При этом более 75 процентов принадлежит кипрской фирме, чьи бенефициары не указаны.

Материалы по теме Порошенко-гейт Чем обернется для президента Украины компромат от беглого депутата Рады

Реестр, в который немецкие фирмы должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров, появился в прошлом году. Речь шла, в частности, о компаниях, которые скрывают свои активы с помощью офшоров.

Петра Порошенко уличили в активном использовании офшоров во время расследования так называемого «Панамского досье».

В апреле 2016-го Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал «панамские документы». В обнародованных материалах говорилось и о том, что Порошенко в 2014 году, уже будучи главой государства, основал три офшора для реструктуризации своей корпорации Roshen.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!