Президент России посоветовал Порошенко закрыть офшорные счета

Президент России Владимир Путин посоветовал украинскому лидеру Петру Порошенко закрыть офшорные счета, если он хочет считать себя европейцем. Об этом глава государства сказал в четверг, 15 июня, в ходе прямой линии.

«Если кто-то хочет быть европейцем, то пусть свои счета в офшорах сначала закроет, а потом говорит о благе народа», — прокомментировал Путин речь Порошенко по поводу введения безвизового режима с Евросоюзом. Украинский президент тогда процитировал строки Лермонтова «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ».

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В январе стало известно, что прокуратура Панамы приостановила расследование дела по так называемому панамскому досье, в котором утверждалось, что ряд мировых лидеров и их приближенные использовали офшорные схемы. Помимо прочих, в скандале оказался замешан и Порошенко.

В апреле 2016-го Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал «панамские документы». В обнародованных материалах говорилось и о том, что Порошенко в 2014 году, уже будучи главой государства, основал три офшора для реструктуризации своей корпорации Roshen.