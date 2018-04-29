Порошенко вспомнил о победе украинского движения в Крыму после революции

Сто лет назад на большинстве кораблей Черноморского флота в Севастополе подняли флаги Украины. Об этом событии в воскресенье, 29 апреля, написал в Twitter президент страны Петр Порошенко.

«Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму», — отметил он.

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В честь столетия флота торжественные мероприятия проходят на площади Леси Украинки в Киеве, а также в Одессе, где на фрегате Гетман Сагайдачный подняли флаг ВМС, продемонстрировали оригинальный флаг, сохранившийся с тех времен и погасили памятную почтовую марку, передает «Думская».

29 апреля 1918 года руководство Черноморского флота приняло решение спустить красные флаги и поднять украинские на кораблях, расположенных в Крыму, чтобы уберечь их от уничтожения германскими войсками, оккупировавших полуостров совместно с армией Украинской народной республики.

Миноносцам, эсминцам и транспортным судам, отказавшимся менять флаги, разрешили покинуть бухту. Многие из поднявших желто-блакитные флаги кораблей сняли их через сутки. Флот был частично захвачен немцами, частично затоплен.

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