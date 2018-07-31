Торгующих с Россией украинцев предложили сажать

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что для импортеров товаров из России нужно ввести уголовную ответственность. С таким заявлением он выступил во вторник, 31 июля, передает «Интерфакс».

«Мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора, тех, кто закупает те вещи в России, которые могут быть сделаны в Украине», — полагает Турчинов.

Глава СНБО добавил, что «каждый ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной за позицию по измене».

30 июля сообщалось, что украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» заказала у России партию наградных значков «Почетный железнодорожник». После публикации этой информации в СМИ руководство предприятия поручило остановить процедуру закупки.

«Когда мы какие-то бляшки заказываем в России, то это просто позор!» — прокомментировал Турчинов эту информацию.

В январе сообщалось, что импорт товаров из России на Украину по итогам 2017 года вырос на 40 процентов и составил 7,1 миллиарда долларов. На втором месте — импорт из стран Евросоюза, который вырос на 23 процента и составил 20 миллиардов долларов. Рост импорта из России был обусловлен наращиванием поставок угля, удобрений и нефтепродуктов. Европейский импорт вырос за счет увеличения поставок газа и продукции машиностроения.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!