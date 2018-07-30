Россия выиграла у Украины торговый спор

Россия выиграла спор с Украиной в рамках арбитражного суда при Всемирной торговой организации (ВТО) по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максима Медведкова.

Иск инициировала украинская сторона осенью 2015 года. Киев жаловался на то, что Россия с 2013 года необоснованно ограничивает поставки с Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов, других комплектующих.

Сообщалось, что ситуация затронула Крюковский вагоностроительный завод, Днепропетровский завод стрелочных переводов, «Азовзагальмаш» и Харьковский машиностроительный завод.

Материалы по теме На газах Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого

Ранее Россия уже одержала победу в споре по вопросу введения Киевом антидемпинговых пошлин на поставки нитрата аммония (аммиачной селитры). Разбирательство по этому вопросу длилось с мая 2015 года. Российская сторона настаивала, что Киев намеренно занизил рыночную стоимость на газ, который необходим для производства нитрата аммония, внутри России (так называемая методика «энергокорректировок»), чтобы ввести антидемпинговые пошлины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!