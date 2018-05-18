Украина проиграла России международный спор

Украина впервые проиграла России спор в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источники.

«Арбитраж ВТО признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры (нитрат аммония — удобрение, применяемое в сельском хозяйстве — прим. «Ленты.ру») происхождением из РФ», — пишет издание. ВТО удовлетворила требования Москвы и требует от Киева ликвидировать нарушения.

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Украина ввела ввозные пошлины на российскую аммиачную селитру в 2014 году, они должны действовать до июля 2019 года. В марте нынешнего года Киев пересмотрел ставку пошлин на удобрения из России, пока она составляет 43 процента. Москва обжаловала решение Киева.

«Установление этих пошлин многие считали подыгрыванием олигарху Дмитрию Фирташу, монополизировавшему украинское производство азотных удобрений», — отмечает издание.

Задолго до вынесения решения Арбитража ВТО многие украинские эксперты предсказывали проигрыш Киева, признает «Европейская правда». «Мы строим свою линию на утверждении, что РФ систематически вводит против нас ограничения, руководствуясь лишь политической логикой. Но теперь доказано, что и мы вводим необоснованные ограничения против РФ», — пояснил собеседник газеты.

В мае 2017 года Россия обратилась в ВТО с иском в связи с санкциями, которые Киев вводил против Москвы начиная с 2014 года.

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