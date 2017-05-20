Россия подала иск в ВТО в связи с украинскими санкциями

Россия направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск в связи с санкциями, которые Киев вводил против Москвы. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми, начиная с 2014 года, ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину», — отметил Орешкин.

Он добавил, что некоторые из этих мер не защищают украинскую экономику, а, наоборот, создают для нее дополнительные проблемы. Кроме того, считает министр, есть основания предполагать, что санкции в отношении России Киев вводит в нарушение его обязательств в ВТО.

